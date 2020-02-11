مؤسسة السينما تخرج الدفعتين الرابعة من طلبة الدبلوم والثانية من سينما الطفل

دمشق-سانا

خرجت المؤسسة العامة للسينما طلاب الدفعة الرابعة من دبلوم علوم السينما وفنونها و23 طفلاً وطفلة من مختلف مدارس دمشق وريفها ضمن الدفعة الثانية لمشروع سينما الطفل وذلك في مجمع دمر الثقافي.

وتضمن حفل التخريج عرض مادة فيلمية قصيرة استعرضت الأفلام التي أنتجتها مؤسسة السينما منذ انطلاقتها والدروس العملية والنظرية للطلاب إضافة إلى عرض أفلام للمؤسسة نال بعضها جوائز.

كما قدم في الحفل عرض من سيناريو وإخراج عوض القدور وتمثيل مالك محمد وعهد ديب عن أهمية السينما ومعناها ومكانتها في حياة الشعوب ومسيرة السينما السورية وأعلامها إضافة إلى بعض اللوحات الاستعراضية الراقصة.

مدير الدبلوم باسل خباز ذكر في تصريح لـ سانا أن الطلاب المتخرجين تعلموا على مدار عام دراسي على يد نخبة من مدرسي السينما في سورية حيث سيكون لبعضهم دور في رفد الحركة السينمائية السورية لافتاً إلى أن الأفلام القصيرة التي أخرجها طلاب الدبلوم ستشارك في مهرجان الأفلام القصيرة وأفلام سينما دعم الشباب المقبل كما يتم حالياً تطوير هذا الدبلوم ضمن الإمكانات بما ينمي مواهب الطلاب ويحقق أحلامهم.

المخرج السينمائي المهند كلثوم المشرف على مشروع سينما الطفل قال في تصريح مماثل: “كالدفعة الأولى فاجأني طلاب سينما الأطفال في إقبالهم وإصرارهم لتعلم علوم السينما وفنونها بشكل احترافي ضمن منهاج أكاديمي” مؤكداً أن هؤلاء الأطفال يمتلكون طاقات مهمة ومواهب واعدة تظهر عشقهم للسينما حيث يشاركون في معظم أفلام المؤسسة إضافة إلى أفلام قام بإخراجها ما يشجع على نشر الدبلوم في باقي المحافظات.

جميل جبران خريج أكاديمية لبنان للسينما والثاني في دبلوم السينما وصف تجربته بالفرصة المهمة في مجال تعليم الفن السابع الذي رسخ من خلاله أفكاره وفتح له مجالات أوسع وقدرة إبداعية أكثر موضحاً أنه دمج أفكاره التي تعلمها في لبنان مع أفكاره في الدبلوم ليسهم في تطوير السينما السورية وازدهارها.

الطفلة أنجيلينا زعرورة من الصف الخامس خريجة الموسم الثاني من سينما الطفل لفتت إلى أنها استفادت من هذا المشروع في تطوير موهبتها في التمثيل بينما عبر الطفل مياس العيساني عن سعادته بمشروع سينما الطفل الذي تلقى فيه معلومات في الإخراج والتصوير وكتابة السيناريو والتمثيل والرقص ما سيحقق حلمه في هذا المجال مستقبلاً.

الطفل الأيسر حمد ذو الست سنوات الذي اشتغل حوالي عشرة مسلسلات بين أنه التحق بمشروع سينما الطفل لتقوية خبرته وليكتشف هذا العالم أكثر حيث تعلم فن الأداء وفن التمثيل السينمائي بينما عبرت الطفلة نوار خير بك عن سعادتها باشتراكها بسينما الطفل الذي تعرفت من خلاله إلى اختصاص تحبه.

وقام مدير المركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني ومدير الدورة بتوزيع الشهادات على الخريجين الشباب والأطفال وكانت مؤسسة السينما أطلقت مشروع دبلوم علوم السينما في تشرين الأول من عام 2015 ويشمل محاضرات وتدريبات عملية في السينما تتضمن 11 مادة تدرس على امتداد موسم دراسي كامل لمدة ثمانية أشهر ويتم قبول المتدربين بعد اجتيازهم فحص القبول.

شذى حمود

تصوير:خلدون الخن