موسكو: لا إشارات إيجابية من واشنطن بشأن معاهدة الأسلحة الهجومية

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه لا توجد أي إشارات ايجابية من قبل الولايات المتحدة بشأن معاهدة الاسلحة الهجومية الاستراتيجية التي بقي على موعد انتهائها عام واحد.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مدير قسم المنظمات الدولية في الوزارة بيتر إيليتشيف قوله خلال حفل افتتاح الدورة التاسعة لنموذج الأمم المتحدة الدولي للشباب التابع للأكاديمية الدبلوماسية في الخارجية الروسية اليوم: “بقي عام واحد قبل انتهاء مفعول معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية” مذكرا بمبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتمديد هذه المعاهدة دون أي شروط مسبقة وفي المقابل لا نجد أي رد من الإدارة الأمريكية التي توجه السهام الآن نحو الصين دون أن تتحاور معها أو تتحدث بلغة غير واضحة.

وأكد إيليتشيف أن أي اتفاق وأي خطوة إلى الأمام يتم تحقيقها في إطار “الدول الخمس” لمجلس الأمن الدولي ستؤثر بشكل إيجابي على الأمن والاستقرار الشاملين في العالم.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اكدت في وقت سابق اليوم إن “القوة بلا عقل تدمر كل شيء” وذلك ردا على تصريحات الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ التي اعتبر فيها أن تدمير معاهدة الحد من انتشار الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى “دلالة على قوة الحلف”.