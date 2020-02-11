وحدات الجيش تحرر خان العسل والراشدين 4 غرب حلب وتحبط هجوماً لإرهابيي النصرة على محور النيرب بريف إدلب

حلب-سانا

حررت وحدات الجيش العربي السوري منطقة خان العسل وحي الراشدين 4 بعد عمليات مكثفة ضد تجمعات الإرهابيين ومقراتهم والقضاء على آخر تجمعاتهم وبذلك تكون قد استكملت تحرير الجانب الشرقي من الطريق الدولي حلب-دمشق بالكامل.

وذكر مراسل سانا في حلب أن وحدات الجيش نفذت عمليات مركزة ضد إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به في الأطراف الغربية لمدينة حلب أسفرت عن دحر الإرهابيين من حى الراشدين 4 ومنطقة خان العسل باتجاه الريف الغربي وإيقاع العديد من القتلى في صفوفهم.

بالتوازي تواصل وحدات من الجيش تعزيز انتشارها في محيط الطريق الدولي حلب-دمشق في قرى وبلدات الزربة وايكاردا بعد تحريرها من الإرهاب.

وفى ريف إدلب تصدت وحدات الجيش لهجوم كبير شنه إرهابيو “جبهة النصرة” بدعم وتحشيد من قوات الاحتلال التركي على محيط بلدة النيرب التي تقع غرب بلدة سراقب.

وذكر مصدر عسكرى أنه في نحو الساعة 30ر11 من صباح اليوم أصيبت إحدى حواماتنا العسكرية بصاروخ معاد فوق منطقة النيرب فى ريف إدلب الجنوبى حيث تنتشر التنظيمات الإرهابية المدعومة من تركيا وأدى ذلك إلى سقوط الطائرة واستشهاد طاقمها.

من جهته أفاد مراسل سانا بأن وحدات الجيش دمرت عربة مفخخة دفعت بها التنظيمات الإرهابية باتجاه نقاط الجيش فى محور بلدة النيرب المحررة بغية إحداث خرق حيث تعاملت وحدات الجيش معها بالأسلحة المناسبة ودمرتها قبل وصولها إلى هدفها وكبدت المجموعات الإرهابية خسائر بالأفراد والعتاد.

وحررت وحدات الجيش خلال اليومين الماضيين بعد عمليات دقيقة ومكثفة عدة قرى وبلدات على طرفي الطريق الدولي شملت البوابية والكسيبية وتل حدية والزربة والبرقوم ومركز البحوث الزراعية ايكاردا إضافة إلى قرى كفر حلب وكمارى وقناطر بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها.