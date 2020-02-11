إدانة مئات الأشخاص بقضايا الإرهاب والتطرف في روسيا العام الماضي

موسكو-سانا

أعلن رئيس المحكمة العليا في روسيا فياتشيسلاف ليبيديف اليوم إدانة نحو 900 شخص بقضايا تتعلق بالإرهاب والتطرف في روسيا العام الماضي.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن ليبيديف قوله أثناء اجتماع لمحاكم الاختصاص والتحكيم: أنه “تمت إدانة 540 شخصاً بجرائم تتعلق بالإرهاب بينما تمت إدانة 335 آخرين بجرائم تتعلق بالتطرف”.

وكان 700 شخص أدينوا بجرائم تتعلق بالإرهاب و590 آخرون بقضايا تتعلق بالتطرف في روسيا عام 2018.

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