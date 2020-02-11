مجلس النواب اللبناني يناقش البيان الوزاري للحكومة

بيروت-سانا

بدأ مجلس النواب اللبناني اليوم مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة تمهيداً لمنحها الثقة.

وقال رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب خلال تلاوته البيان الوزاري إن “لبنان يواجه أزمات خانقة ومصيرية تستدعي منا مراجعة عميقة واتخاذ خطوات بعضها مؤلم” مشدداً على متابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف مصير الأموال التي حولت إلى الخارج منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي.

من جهته قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن المجلس “سيبقى للجمع وليس للفتنة” مضيفاً: “مطلوب من الحراك أن يبرر لنا وللقضاء هل يرضى الاعتداءات التي حصلت على قوى الجيش وقوى الأمن والاعتداء الذي طاول النائب سليم سعادة وسيارات النواب والوزراء”.

وكان عضو الكتلة القومية الاجتماعية النائب سليم سعادة تعرض لاعتداء من قبل عدد من المتظاهرين أمام مدخل مجلس النواب قبيل انعقاد جلسته ما استدعى نقله إلى المستشفى للمعالجة كما شهد محيط المجلس أعمال شغب ورشقاً بالحجارة من قبل بعض المحتجين ردت عليها القوى الأمنية بإطلاق القنابل المسيلة للدموع.

وأشار الصليب الأحمر اللبناني إلى “نقل 24 جريحاً من وسط بيروت إلى مستشفيات المنطقة وأنه تم إسعاف 147 مصاباً في المكان”.