الأوقاف الفلسطينية تستنكر اقتحام الاحتلال للحرم الإبراهيمي

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية المجتمع الدولي بوقف مخططات الاحتلال لتهويد الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

واستنكرت الأوقاف في بيان اليوم نقلته وكالة وفا اقتحام قوات الاحتلال اليوم للحرم الابراهيمي وطرد موظفي الأوقاف من داخله مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تصعد من اعتداءاتها على الحرم والبلدة القديمة في مدينة الخليل بهدف تنفيذ مخططاتها التهويدية وفرض سيطرتها الكاملة على الحرم في انتهاك واضح للاتفاقيات والقوانين الدولية التي ضمنت حماية حرية العبادة.

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