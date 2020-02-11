وقفتان احتجاجيتان رفضاً لـ(صفقة القرن) في الضفة الغربية وقطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

شارك آلاف الفلسطينيين من مدن وبلدات الضفة الغربية في وقفتين احتجاجيتين بمدينة رام الله بالضفة الغربية وفي قطاع غزة المحاصر رفضا لـ (صفقة القرن) الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة الاحتجاجية وسط مدينة رام الله رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالصفقة المشؤومة مؤكدين تمسكهم بحقوقهم الوطنية وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس وضرورة إنهاء الانقسام لإفشال كل المخططات الأمريكية الإسرائيلية الرامية لتكريس الاحتلال.

وفي قطاع غزة المحاصر احتشد الفلسطينيون في ساحة الجندي المجهول بالتزامن مع الوقفة في مدينة رام الله ورفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات تندد بالانحياز الأمريكي لكيان الاحتلال وتشدد على رفض (صفقة القرن) وعلى التمسك بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين مهما بلغت التضحيات وبحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم.

ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انحياز سافر للاحتلال الإسرائيلي وانتهاك لقرارات الشرعية الدولية في الثامن والعشرين من الشهر الماضي بنود ما تسمى (صفقة القرن) تشهد مدن وبلدات الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر مظاهرات شعبية حاشدة رفضا للصفقة المشؤومة وتأكيدا على مواصلة النضال حتى إسقاطها وكل المؤامرات الرامية إلى النيل من حقوق الشعب الفلسطيني.