سلطات نظام أردوغان تصدر مذكرات اعتقال بحق 28 شخصا

أنقرة-سانا

أصدرت سلطات النظام التركي مذكرات اعتقال بحق 28 شخصا بذريعة ارتباطهم بمنظمة الداعية فتح الله غولن الذي يتهمه نظام أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي وقعت في تموز 2016 واعتقلت عددا منهم.

ونقلت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن مصادر أمنية قولها اليوم إن “الادعاء العام في اسطنبول أصدر مذكرات اعتقال بحق 28 شخصا إثر استخدامهم تطبيق التراسل (بايلوك) الذي تستخدمه منظمة غولن”.

وشنت الشرطة التركية عمليات دهم وملاحقة في اسطنبول والعاصمة أنقرة ومحافظة اسبارتا الساحلية وبولو شمال غرب البلاد ما أسفر عن اعتقال 14 شخصا منهم فيما لا يزال البحث جاريا عن البقية.

ويواصل نظام أردوغان حملات القمع ضد معارضيه في مختلف المدن والمناطق التركية حيث اعتقل على مدى السنوات الماضية أكثر من 77 ألف شخص فضلاً عن فصل أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفاً من العاملين في الحكومة والجيش وسلك القضاء والتعليم ومؤسسات أخرى.