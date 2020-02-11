مسيرات مليونية حاشدة في إيران بذكرى انتصار الثورة.. روحاني: صمودنا هزم الولايات المتحدة

طهران-سانا

انطلقت في جميع المحافظات والمدن الإيرانية اليوم مسيرات مليونية حاشدة احتفالا بالذكرى الحادية والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران بمشاركة رؤساء السلطات الثلاث وكبار المسؤولين الإيرانيين.

وحمل المشاركون في المسيرات الأعلام الإيرانية وأعلام دول محور المقاومة سورية ولبنان والعراق وفلسطين واليمن كما حملوا صور الشهيد قاسم سليماني حيث تتزامن ذكرى انتصار الثورة مع حلول ذكرى أربعينية استشهاده ورددوا شعارات التنديد بالولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن صمود الشعب الإيراني هزم الولايات المتحدة الأمريكية وأفشل مخططاتها لجعله خاضعا ومنهوب الثروات.

وقال روحاني في كلمة في طهران اليوم إن “هذه المسيرات الحاشدة تعكس تمسك الإيرانيين بحريتهم واستقلالهم وهي أقوى رد على البيت الأبيض بعد الضغط الاقتصادي واغتيال الفريق قاسم سليماني”.

ولفت روحاني إلى أن “الأمريكيين أخطؤوا حين اعتقدوا أن الشعب الإيراني سيستسلم للضغوط حيث كانوا يقولون إنه إذا استمرت إجراءات الحظر 3 أشهر فسيضطر الإيرانيون للبحث عن الغذاء والدواء لكننا استطعنا الصمود وطورنا من قدراتنا وحققنا نمواً اقتصادياً صناعياً وزراعياً رغم الحصار الكامل”.

وأوضح روحاني أنه على مدى عامين استطاعت إيران تحقيق الاكتفاء الذاتي حيث تنتج اليوم 126 مليون طن من المواد الغذائية و110 ملايين ليتر من البنزين وتصدر قسما منه وفي نهاية هذا العام ستتمكن من إنتاج ألف مليون متر مكعب من الغاز يوميا كما تصنع 97 بالمئة من الأدوية في معاملها الخاصة وتصدر جزءاً كبيراً منها وازدهرت فيها السياحة للعلاج الصحي كما تنتج كل احتياجاتها العسكرية.

وشدد روحاني على أن الشعب الإيراني لن يستسلم وسيجبر أعداءه على الاستسلام مبينا أن ما ترتكبه الولايات المتحدة سيعود وباله على شعبها.

بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال مشاركته في مسيرات طهران أن الأميركيين وعلى مدى 41 عاما يخطئون في حساباتهم حول الثورة الإسلامية الإيرانية ما جعل الإيرانيين يقفون ضدهم متحدين.

بدوره أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي فدوي أن مشاركة الملايين في ذكرى انتصار الثورة اليوم تشكل برهانا على قدرات إيران وقوتها وردعا لأي جهة قد تجرؤ على الاعتداء على البلاد.

إلى هذا أكد وزير الأمن الإيراني سيد محمود علوي خلال مشاركته في المسيرات رفض إيران للمخطط المحكوم عليه بالفشل مسبقا المسمى “صفقة القرن” والرامي لتصفية القضية الفلسطينية.

وعرضت وزارة الدفاع الإيرانية خلال مسيرات طهران بعضا من المعدات الدفاعية محلية الصنع مثل القنابل الذكية والصواريخ الموجهة الدقيقة وغيرها من التجهيزات.

وشارك سفير سورية في طهران الدكتور عدنان محمود في مسيرات طهران.

ويؤكد الإيرانيون في المسيرات تمسكهم بمبادئ الثورة والمقاومة وبسيادة وكرامة بلادهم الوطنية.