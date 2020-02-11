أكثر من 16 ألف هكتار المساحات المزروعة بالمحاصيل الطبية والعطرية في الحسكة

الحسكة-سانا

بلغت المساحات المزروعة بالمحاصيل الطبية والعطرية في محافظة الحسكة حتى تاريخه أكثر من 16 ألف هكتار.

وأوضح رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة الحسكة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أن المساحات المزروعة توزعت على 7750 هكتارا لمحصول الكمون و6700 هكتار للكزبرة و1600 هكتار للحبة السوداء مشيرا إلى استمرار عمليات زراعة هذه المحاصيل حتى نهاية الشهر الحالي ما يوفر الفرصة لزيادة أكبر في نسب التنفيذ.

يذكر أن زراعة المحاصيل الطبية والعطرية بمحافظة الحسكة تنتشر في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي وتتركز في منطقتي الاستقرار الأولى والثانية علما أن الخطة الزراعية الفرعية لزراعة لهذه المحاصيل تبلغ 6849 هكتارا.