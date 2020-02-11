البنتاغون يقر بإصابة 109 من جنوده نتيجة الضربة الصاروخية الإيرانية على قاعدة عين الأسد

واشنطن-سانا

أقرت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” اليوم بإصابة 109 من جنودها جراء الضربة الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قاعدة “عين الأسد” غرب العراق في الثامن من الشهر الماضي رداً على جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني.

ونقلت رويترز عن “البنتاغون” قوله في بيان: تم تشخيص 109 جنود أميركيين بارتجاج دماغي مشيراً إلى أن العدد زاد بنسبة 45 حالة عما ورد في تقارير سابقة.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية أقرت في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي بإصابة 64 من الجنود الأميركيين نتيجة الضربة الصاروخية الإيرانية رداً على جريمة اغتيال الفرق سليماني ورفاقه مكذبة من جديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي نفى وقوع أي إصابات.

وسبق للوزارة أن أقرت بإصابة أعداد من الجنود الأميركيين على مراحل.

ووفقاً لمراقبين فإن ادعاء ترامب عدم وقوع أي إصابات في صفوف قواته جراء الضربة الإيرانية يأتي في محاولة منه لامتصاص غضب الأميركيين على سياساته المتهورة حيال طهران عبر النفي أولاً ومن ثم الإعلان عن خسائر القوات الأميركية تدريجياً.