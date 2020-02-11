ندوة طرطوس عبر العصور وحفل لشام كردي ضمن مهرجان طرطوس الثقافي

طرطوس-سانا

مجموعة من الأنشطة الثقافية الفنية والأدبية قدمت في اليوم الخامس من مهرجان طرطوس الثقافي الثاني الذي تقيمه وزارة الثقافة بالتعاون مع مديرية ثقافة المحافظة.

وشاركت مجموعة من المختصين في الندوة التي حملت عنوان “طرطوس عبر العصور” وعرض كل منهم جانباً معيناً من تاريخ ومراحل تطور التراث الثقافي في المحافظة.

وأكد المهندس مروان حسن رئيس دائرة آثار طرطوس الذي أدار الندوة أن سورية تتميز بموقعها الجغرافي الذي أتاح لها تبادل السلع والأفكار مع الدول الأخرى عبر تاريخها الطويل حيث أثرت وتأثرت ضمن عملية التبادل الثقافي.

وعرض بسام وطفي معاون رئيس دائرة الآثار في مداخلته أهم المواقع والرموز الأثرية في طرطوس ككل ومراحل تطورها منذ العصر الفينيقي وحتى يومنا هذا في حين قدمت الدكتورة ديمه قرفول عميد كلية الهندسة المعمارية بجامعة طرطوس عرضاً لأهم المعالم السياحية في المحافظة والرؤى المستقبلية للحفاظ على الطابع العمراني الأثري فيها.

أما الدكتورة بتول عيسى فبينت دور المشاركة المجتمعية في استدامة الحفاظ على التراث العمراني وأهميته وكيفية الحفاظ عليه وتضافر الجهود من أجل ذلك.

وتضمن المهرجان كذلك توقيع المجموعة الشعرية “لم تكتمل فينا القصيدة” التي تحمل الرقم 12 للشاعر صالح سلمان والذي أشار إلى أن المجموعة من إصدار الهيئة العامة السورية للكتاب عام 2018 وتضم موضوعات إنسانية ووطنية.

وفي القسم الأخير من الفعاليات أقيم حفل فني موسيقي للفنانة شام كردي بمرافقة أوركسترا الموسيقا الشرقية المتضمنة 19 عازفاً بقيادة الفنان نزيه الأسعد قدمت خلالها أغاني منوعة بين الطربية والشرقية والجبلية.

وعبرت كردي عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان طرطوس بعد انقطاعها لمدة عامين وتقديمها للفن الراقي الذي يفضله الجمهور.

وشاركت فرقة “دندنة” في اليوم الخامس للمهرجان بتقديم فقرات موسيقية غنائية في المركز الثقافي بمدينة بانياس.