ملتقى القوى والأحزاب القومية في الأردن يستنكر (صفقة القرن)

عمان-سانا

استنكر الملتقى الوطني للقوى والأحزاب القومية واليسارية في الأردن مؤامرة “صفقة القرن” الاستعمارية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية محذراً من مخاطرها والتهديدات الكبرى التي تستهدف واقع ومستقبل الوطن العربي.

وقال الملتقى في بيان له اليوم تلقى مراسل سانا في عمان نسخة منه إن مخاطر الصفقة وتبعاتها تلقي على الحركة الجماهيرية العربية مسؤولية التصدي المتواصل ومقاومتها بتوحيد الجهود الوطنية على الأرض ووضع برنامج عمل وطني طويل الأمد مندداً بسياسات وإجراءات التطبيع المتسارعة من قبل بعض الأنظمة العربية مع كيان العدو الإسرائيلي.

وأكد البيان ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني “لاستنهاض المقاومة بكل أشكالها” ضد الاحتلال الصهيوني.