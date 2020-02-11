المصري صلاح يتفوق على ميسي ويتصدر قائمة اللاعبين الأغلى في العالم

برلين-سانا

تصدر المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنكليزي قائمة اللاعبين الأغلى حول العالم الذين يشغلون مركز الجناح الأيمن متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم ومهاجم نادي برشلونة الإسباني وذلك وفقاً لموقع الإحصاءات الألماني الشهير “ترانسفيرماركت”.

ووفق البيانات التي نشرها الموقع جاء صلاح في المركز الأول بقيمة تسويقية بلغت 150 مليون يورو بينما حل ميسي ثانيا بقيمة تسويقية بلغت 140 مليون يورو.

وحل لاعب بروسيا دورتمند جادون سانشو في المركز الثالث برصيد 120 مليون يورو بينما جاء برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي رابعاً برصيد بلغ 100 مليون يورو.

وحل رياض محرز نجم مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر في المركز التاسع بقيمة بلغت 60 مليون يورو.

يشار إلى أن ترانسفيرماركت هو موقع ويب ألماني مملوك لشركة أكسل شبرينقر ويهتم بكل ما يتعلق بالمعلومات الرياضية مثل الدراجات والنتائج والإحصائيات والأخبار ونقل المباريات ويعتبر ثاني أكبر المواقع الرياضية زيارة من قبل المتصفحين والمهتمين بالشؤون الرياضية بعد صحيفة كيكر الألمانية.