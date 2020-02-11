الدفاع الروسية: إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما التنظيمات الإرهابية من إدلب باتجاه قاعدة حميميم

اللاذقية-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط وسائل الدفاع الجوي في قاعدة حميميم طائرتين مسيرتين أطلقتهما التنظيمات الإرهابية من مناطق انتشارها في إدلب.

وأشار رئيس مركز التنسيق الروسي اللواء يوري بورينكوف في بيان إلى أن وسائل الدفاع الجوي بقاعدة حميميم رصدت مساء أمس طائرتين مسيرتين تم إطلاقهما من مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية “في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية”.

وأوضح بورينكوف أن “منظومة بانتسير إس للدفاع الجوي تصدت للهجوم الأول القادم من جهة الشمال الشرقي على بعد كيلومترين عن القاعدة وتمت إصابة الهدف الثاني على بعد 6 كيلومترات عن القاعدة والذي كان قادماً من جهة الشمال الغربي”.

وأكد المركز الروسي عدم وقوع أضرار مادية أو إصابات جراء الهجومين مشيراً إلى أن قاعدة حميميم تواصل العمل بشكل طبيعي.

وأحبطت المضادات الجوية على مدى الأشهر الأخيرة عشرات المحاولات من قبل المجموعات الإرهابية للهجوم على قاعدة حميميم باللاذقية بواسطة طائرات مسيرة تحمل قنابل انطلاقاً من عمق منطقة انتشارها في منطقة خفض التصعيد بريف إدلب.