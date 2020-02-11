منتخب سورية لكرة السلة للرجال يخسر أمام نظيره الأردني ببطولة الأردن الدولية

عمان-سانا

خسر منتخب سورية لكرة السلة للرجال أمام نظيره الأردني بنتيجة 67-75 نقطة في أولى مبارياته ببطولة الأردن الدولية.

وتقدم منتخبنا في الربع الأول بنتيجة 19-18 نقطة فيما تعادل المنتخبان في الربع الثاني بـ 18 نقطة لكل منهما وانتهى الربعان الثالث والرابع لصالح المنتخب الأردني بواقع 18-14 نقطة و21-16 نقطة.

ويلتقي منتخبنا مع نظيره العراقي غداً ويلعب مع منتخب لبنان بعد غد ويلتقي في ختام مواجهاته مع منتخب البحرين يوم الخميس القادم.

ويشارك منتخبنا في هذه البطولة ضمن تحضيراته للتصفيات الآسيوية التي تنطلق منافساتها في العشرين من الشهر الجاري.