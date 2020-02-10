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تخصيص أماكن في المدن والبلدات لإقامة أسواق شعبية للفلاحين والمنتجين لبيع منتجاتهم

2020-02-10

دمشق-سانا

قررت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء تخصيص أماكن في المدن والبلدات وجميع الوحدات الإدارية لإقامة أسواق شعبية مؤلفة من قسمين يضم الأول تشكيلة من الخضراوات والفواكه في حين يضم القسم الثاني المواد التموينية والاستهلاكية.

وأوضحت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم تخصيص ساحات للفلاحين والمنتجين لبيع منتجاتهم مباشرة إلى المستهلكين على أن يقوم رؤساء الوحدات الإدارية ومديرو المناطق والمدن بتأمين مستلزمات هذه الساحات والتسهيلات اللازمة للفلاحين والمنتجين لعرض منتجاتهم فيها بما يحقق فكرة وصول المنتجات من المنتج إلى المستهلك مباشرة.

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