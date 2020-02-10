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إصلاح أكثر من 300 عطل على خطوط توتر منخفض بالسويداء

2020-02-10

السويداء-سانا

أصلحت ورشات الشركة العامة لكهرباء السويداء أكثر من 300 عطل على خطوط التوتر المنخفض في مدينتي السويداء وشهبا جراء الظروف الجوية السائدة.

وفي تصريح لمراسل سانا اليوم أشار مدير عام الشركة المهندس نضال نوفل إلى أن الأعطال تم إصلاحها بناء على تلقي اتصالات هاتفية من قبل المواطنين و متابعة ورشات الشركة لها مبينا أن الورشات في عمل متواصل و جاهزة للتعامل مع مختلف الظروف الجوية واستقبال أي حالات أعطال للتعامل معها ومعالجتها.

وكانت الشركة أصلحت أمس أعطالا على خطوط توتر شملت مخارج كناكر وشقا و عتيل وعرمان والكارس ونمرة ومخرجي عصير الجبل والسجاد بمدينة السويداء جراء الظروف الجوية السائدة.

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