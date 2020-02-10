المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية ينجز أدلة أنشطة للمهارات الحياتية

دمشق-سانا

أنجز المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية في وزارة التربية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” أدلة أنشطة للمهارات الحياتية لعدة مواد في التعليم الأساسي بحلقتيه الأولى والثانية.

مديرة المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية الدكتورة ناديا الغزولي أوضحت في تصريح لها أن هدف الأدلة تنمية مهارات المتعلمين الحياتية التي تساعدهم في تكوين شخصياتهم وتقويتها واكتشاف مواهبهم.

ولفتت الغزولي إلى الانتهاء من إعداد دليل المهارات الحياتية من الصف الأول إلى السادس ومن الصف السابع إلى التاسع لمواد الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية واللغة العربية وعلم الأحياء مع العمل على إنجاز دليل المهارات الحياتية للثقافة القانونية.

وعن مراحل إنجاز هذه الأدلة ذكرت مديرة المركز أنها تبدأ بالتأليف ثم التطبيق التجريبي لها في المدارس ورصد التعديلات وطباعتها وتدريب مديري المدارس والموجهين والمدرسين من مختلف المحافظات.

وكانت وزارة التربية دربت 206 من مديري المدارس والمعلمين في محافظات دمشق وريفها واللاذقية وطرطوس وإدلب والرقة والسويداء والقنيطرة وحلب ودرعا ودير الزور نهاية العام الماضي وانتقلوا بعدها للتطبيق في المدارس بين الـ 11 من كانون الثاني والـ 8 من شباط الماضيين.

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