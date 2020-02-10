وحدات الجيش تواصل عملياتها وتحرر قرى كفر حلب وقناطر وكماري بالقرب من الطريق الدولي حلب-إدلب

حلب-سانا

واصلت وحدات الجيش العربي السوري عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية في ريف حلب الجنوبي الغربي وحررت قرى كفر حلب وقناطر وكماري بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

وذكر مراسل سانا أنه بعد أقل من 24 ساعة على تحرير قرى البوابية والكسيبية وتل حدية والزربة والبرقوم ومركز البحوث الزراعية “ايكاردا” بريف حلب الجنوبي الغربي واصلت وحدات الجيش عملياتها ضد إرهابيي تنظيم جبهة النصرة وحررت قرى كفر حلب وكماري وقناطر غرب الطريق الدولي حلب إدلب بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها.

وأشار المراسل إلى أن وحدات الجيش نفذت رمايات كثيفة بسلاح الراجمات ضد المجموعات الإرهابية وتحصيناتها في قرية معرة النعسان موقعة في صفوفها قتلى ومصابين ودمرت تحصيناتها وآليات لها.

ومن محور قرية البرقوم التي حررها الجيش أمس ذكر ضابط ميداني لمراسل سانا الحربي أن وحدات الجيش تستمر بالتقدم وتحقيق المزيد من الانتصارات ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة لافتاً إلى أهمية التقدم على محور طريق حلب دمشق انطلاقاً من جسر البرقوم 17 كم عن مدينة حلب وباقي محاور الاشتباك على اتجاه المدينة.

ورافقت كاميرا سانا المقاتلين في قرية وجسر البرقوم على الطريق الدولي حلب دمشق والتقت عدداً منهم حيث أكدوا استمرار تقدمهم بكل قوة وتصميم باتجاه مناطق التنظيمات الإرهابية لتحرير آخر شبر من تراب الوطن مقدمين دماءهم وأرواحهم رخيصة في سبيل ذلك.

وحررت وحدات الجيش أمس قريتي البوابية والكسيبية غرب الطريق الدولي وتل حدية والزربة والبرقوم ومركز البحوث الزراعية “ايكاردا” من الجهة الشرقية بريف حلب الجنوبي.