السويداء.. ترخيص 7 مشاريع سياحية بكلفة مليارين و300 مليون ليرة منذ بداية العام

السويداء-سانا

منحت وزارة السياحة مؤخراً رخصتي توظيف وتأهيل سياحي لمشروعين جديدين بالسويداء بكلفة مليار و400 مليون ليرة ليرتفع إجمالي عدد المشروعات السياحية الجديدة التي تم منحها رخص تأهيل وتوظيف سياحي منذ مطلع العام الجاري إلى سبعة مشروعات بكلفة تبلغ مليارين و300 مليون ليرة.

مدير سياحة السويداء يعرب العربيد أوضح في تصريح لسانا-سياحة ومجتمع أن أحد المشروعين الجديدين هو مركز تدريب باختصاص علوم سياحية في مدينة السويداء بكلفة نحو 800 مليون ليرة وبطاقة استيعابية تبلغ 149 طالباً وطالبة ويضم 7 قاعات دراسية ويشكل قيمة مضافة لتطور الصناعة السياحية ولاسيما في ظل تزايد عدد المنشآت السياحية بالسويداء ويرفد سوق العمل السياحي بكوادر ذات كفاءة عالية ومدربة ومؤهلة ضمن مراكز التدريب السياحي والفندقي الخاصة والعامة.

وأشار العربيد إلى أن المشروع الثاني يشمل مطعماً سياحياً من مستوى ثلاثة نجوم في مدينة السويداء وبكلفة نحو 600 مليون ليرة تم منحه رخصة التأهيل السياحي ويؤمن 15 فرصة عمل لخريجي المعاهد والمدارس الفندقية ويقع في منطقة معروفة بشارع برج الريم ضمن مجمع تجاري يضم عدداً كبيراً من المكاتب والمحلات التجارية المتنوعة ويتميز بموقعه الجميل وكسائه الذي يحمل طابع البيئة الشامية.

ولفت العربيد إلى أن هذين المشروعين يضافان إلى خمسة مشروعات سياحية أخرى تم منحها رخص تأهيل وتوظيف سياحي مع مطلع العام الجاري بكلفة تبلغ نحو 900 مليون ليرة وتشمل أربعة مطاعم سياحية من سوية نجمتين تم منحها رخص التأهيل السياحي وبكلفة إجمالية بلغت نحو 600 مليون ليرة وتؤمن نحو 50 فرصة عمل ومركز تدريب سياحي وفندقي في مدينة السويداء تم منحه رخصة توظيف سياحي باختصاص (مطعم ومطبخ علوم سياحية) وبطاقة استيعابية تبلغ 194 طالباً وطالبة ويضم 9 قاعات دراسية ومخبر حاسوب وركن مكتبة وأنشطة وكافتيريا وخدمات طلابية ومطعماً تدريبياً بكلفة تبلغ نحو 300 مليون ليرة.

يشار إلى أن عدد المشروعات السياحية الحاصلة على رخص الإشادة والتأهيل السياحي في محافظة السويداء العام الماضي بلغ 11 مشروعاً بكلفة تتجاوز أربعة مليارات ليرة وتؤمن نحو 400 فرصة عمل.

سهيل حاطوم

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