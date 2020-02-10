مقتل 30 شخصاً بهجوم إرهابي في شمال شرق نيجيريا

ابوجا-سانا

قتل 30 شخصاً على الأقل خلال هجوم مسلح شنه إرهابيون على قرية بولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا.

ونقلت “اف ب” عن المتحدث باسم سلطات الولاية أحمد عبد الرحمن بندي قوله في بيان اليوم إن المسلحين قتلوا ما لا يقل عن 30 شخصاً في اعتداء وقع مساء الأحد واستهدف قرية أونو وحركة السير فيها”.

وتتعرض نيجيريا منذ عام 2009 لاعتداءات متكررة من إرهابيي “بوكو حرام” ومن بعدها تنظيم “داعش” الإرهابي خلفت عشرات الآلاف من القتلى وأجبرت نحو 3 ملايين شخص على النزوح والمهجرون أغلبهم مزارعون كانوا يعيشون من محاصيلهم.