امتلاء سد حبران بالسويداء ووصول منسوب تخزينه إلى حده الطبيعي

السويداء-سانا

امتلأ سد حبران بالسويداء بعد وصوله إلى تخزينه الطبيعي والبالغ مليوناً و950 ألف متر مكعب.

وذكر مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء المهندس وائل شقير في تصريح لمراسل سانا أن امتلاء السد الذي جاء بعد الهطولات المطرية الجيدة خلال الفترة الأخيرة يكتسب أهمية لدعم الوارد المائي لبلدتي الكفر وحبران.

ولفت إلى أن سد حبران هو ثاني سد بالسويداء يمتلأ خلال الموسم الحالي بعد سد المشنف الجنوبي ما يبشر بموسم مطري وفير ينعكس إيجاباً على الواقع المائي بالمحافظة.

يذكر أن مناسيب تخازين السدود المستثمرة لأغراض مياه الشرب بالسويداء تجاوزت الـ 14 مليون متر مكعب علماً أن عدد السدود الإجمالية بمحافظة السويداء 18 سداً منها 5 راشحة و13 سداً قابلة للاستثمار تخزينها الحالي أكثر من 20 مليون متر مكعب.