ثلوج المالكية بريف الحسكة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الصفدي: حل الأزمة في سورية سياسياً بما يحفظ أمنها ووحدة أراضيها
2020-02-09
شبكة ألمانية تدير حملة تمويل لتنظيم القاعدة الإرهابي في سورية
2020-02-09
صباغ: إيجاد موقف عربي فاعل للتصدي للتمادي الأمريكي الإسرائيلي السافر على الحقوق العربية
2020-02-08
ظريف يجدد استعداد إيران للتعاون وصولاً إلى حل سياسي للأزمة في سورية
2020-02-08
موقع سلوفاكي: وجود قوات النظام التركي على الأراضي السورية خرق للقانون الدولي
2020-02-08
الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان:انتصارات سورية على الإرهابيين ضربة قاصمة لـ (صفقة القرن)
2020-02-07
منظمة الصحة العالمية ترفض مقترحاً للاحتلال الإسرائيلي بإلغاء بند حول الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل
2020-02-07
محليات
هطلات ثلجية متفرقة على بعض المناطق مع أجواء شديدة البرودة ليلاً.. وتحذير من تشكل الصقيع والجليد
2020-02-10
حالة الطرق العامة صباحاً نتيجة الأحوال الجوية السائدة
2020-02-10
ضبط صاحب محل لبيع الدخان بحي الوعر في حمص يتعامل بغير الليرة
2020-02-09
توقيف شخص في درعا يتعامل بغير الليرة ويبيع قطعاً ذهبية مزورة
2020-02-09
بكلفة تجاوزت 300 مليون ليرة.. وضع جهاز تفتيت حصيات جديد في مشفى بانياس
2020-02-09
247 ضبطاً تموينياً خلال الأسبوع الماضي في اللاذقية
2020-02-09
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة
2020-02-09
رياضة
منافسات قوية في ختام بطولة الحسكة للشطرنج لفئة الرجال
2020-02-10
انتر ميلان يتصدر الدوري الإيطالي بفوزه على غريمه ميلان 4-2
2020-02-09
ريال مدريد يهزم أوساسونا برباعية في الدوري الإسباني
2020-02-09
مونفيس يحرز لقب بطولة مونبلييه للتنس
2020-02-09
ليتشي يفوز على مضيفه نابولي في الدوري الإيطالي لكرة القدم
2020-02-09
فوز أتليتيكو مدريد على غرناطة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم
2020-02-09
أربع ميداليات متنوعة لسورية في بطولة كأس مارتن للسباحة
2020-02-09
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
2020-02-10
استقرار أسعار الذهب
2020-02-10
إطلاق كتاب القبضات الناعمة.. تجارب سيدات أعمال سوريات تحدين الأزمة
2020-02-09
برنامج إحلال بدائل المستوردات.. تخفيف فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي وأولى ثماره قريباً
2020-02-09
48 ضبطاً تموينياً في درعا خلال الأسبوع الأول من شباط الحالي
2020-02-09
التجارة الداخلية: الكميات الموضوعة على البطاقة الإلكترونية مدروسة ويمكن الحصول عليها بأي وقت خلال الشهر
2020-02-09
توزيع 5 آلاف غرسة حراجية ومثمرة ضمن حملة (خليها خضرا) في مصياف
2020-02-09
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مجلس الوزراء يقر خطة لإعادة الخدمات إلى المناطق المحررة من الإرهاب في حلب وإدلب
الجيش يحرر قرى البوابية والكسيبية والبرقوم والزربة وتل حدية والبحوث الزراعية (إيكاردا)على جانبي الطريق الدولي بريف حلب الجنوبي
الداخلية: المرسوم التشريعي رقم 3 سيطبق على أصحاب الوثائق أو الفواتير التي تثبت تعامل أصحابها بغير الليرة ولا تتضمن تاريخاً محدداً
مجلس الشعب يتابع مناقشة مواد مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة
وزارة الخارجية والمغتربين: آلية جديدة لتسيير معاملات المواطنين المقيمين في الخارج
القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة: إحكام السيطرة على عشرات البلدات والقرى والتلال الحاكمة بريفي إدلب وحلب
ثلوج المالكية بريف الحسكة
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