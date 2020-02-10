انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة الحسكة جراء عطل فني على خط 230 ك.ف الطبقة/ البواب

الحسكة-سانا

أدى عطل فني على خط 230 ك.ف الطبقة /البواب صباح اليوم إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عموم أرجاء محافظة الحسكة.

وبين مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أن الورشات الفنية باشرت بتتبع الخط والبحث عن مكان العطل الفني والعمل على إصلاحه بأسرع وقت ممكن مشيرا إلى أنه تتم حاليا تغذية الخطوط الكهربائية الواصلة إلى المنشآت الحيوية والخدمية في المحافظة من مياه وأفران ومشاف ومطاحن واتصالات عن طريق الكمية التي تنتجها محطة توليد السويدية والتي تتراوح بين 40 و 50 ميغاواط ساعي.

من جهة ثانية لفت المهندس عكلة إلى أن الورشات الفنية أنهت صيانة العطل الفني الذي حدث يوم أمس على خط 66 ك.ف وأدى إلى خروج محطة تحويل كهرباء ناحية تل تمر عن الخدمة موضحا أن جميع أقسام الطوارئ والصيانة ومراكز التحويل على أتم الاستعداد والجاهزية لمواجهة نتائج موجة الصقيع وتدني الحرارة التي تضرب المحافظة وما قد ينتج عنها من أعطال فنية نتيجة الاستجرار الزائد للطاقة الكهربائية من قبل المشتركين.

يذكر أن كمية الكهرباء التي كانت ترد من خط الطبقة / البواب تتراوح بين 80 و 90 ميغاواط ساعي وهو الخط الرئيسي الذي يغذي محافظة الحسكة بالكهرباء بعد خروج خط مبروكة /تشرين من الخدمة منذ عدة أشهر نتيجة استهدافه من قبل العدوان التركي.