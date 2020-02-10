لافروف: مستعدون لمفاوضات حول منع انتشار السلاح النووي بإشراك كل الدول النووية

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد بلاده لمفاوضات “موسعة وبأي صيغة” حول منع انتشار الصواريخ والأسلحة النووية بإشراك كل الدول النووية الأخرى.

ونقل موقع روسيا اليوم عن لافروف قوله في مقابلة مع صحيفة روسيسكايا غازيتا:”الأمريكيون يفرضون دائما موضوع انضمام الصين إلى بحث قضيتي الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى والأسلحة الاستراتيجية الهجومية لكن هناك تصريحات علنية متكررة من بكين تؤكد فيها أنها لن تنخرط في مثل هذه المفاوضات لأن هيكل القوات النووية الصينية يختلف تماما عن مثيليه الروسي والأمريكي”مشيرا إلى أن بلاده ستشارك في مفاوضات متعددة الأطراف في حال تغيير الصين موقفها.

وأوضح أن روسيا لن تعمل على إقناع بكين حيال هذا الأمر وقال:”إذا كان الأمريكيون على ثقة بأنه لا جدوى من اتخاذ أي إجراءات لاحقة حول موضوع الأسلحة الاستراتيجية الهجومية فليعملوا هم على ذلك”.