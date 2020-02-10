إطلاق ألبوم سوناتات عربية للعازفين أشرف كاتب وهمسة الوادي

دمشق-سانا

أدخلت أنغام الكمان مع أشرف كاتب والبيانو لهمسة الوادي الدفء إلى قلوب الجمهور الذي وفد إلى دار الأسد للثقافة والفنون مساء اليوم لحضور إطلاق العازفين ألبومهما المشترك “سوناتات عربية”.

وقدم العازفان وكلاهما استاذ في مجاله في الأمسية التي أقيمت بالتعاون مع الجمعية السورية للتنمية ومنظمة كويستكوب مقطوعات موسيقية وسوناتات على آلتي الكمان والبيانو بمناسبة إطلاقهما الألبوم.

المايسترو أشرف كاتب أوضح أن فكرة الألبوم عمرها ثلاث سنوات حيث عمل قبلها لمشروعه “الموسيقا العربية والعالم” على تجميع القطع الموسيقية المكتوبة من قبل موسيقيين عرب معاصرين ليبدأ تحقيق الفكرة مع العازفة همسة الوادي مبيناً أن تسجيل الألبوم في مدينة برلين الألمانية استغرق سنتين وصمم غلافه الفنان السوري العالمي سعد يكن.

واستهلت الأمسية الموسيقية بمقطوعة ليست من ضمن الألبوم وهي تحية إلى الفنان الراحل ضياء السكري فجاءت عبارة عن تنويعات للحن “على دلعونا” للسكري كما عزفا سوناتا للموسيقي السوري بوغوس جيلاليان الذي ولد في مدينة اسكندرونة وهجره الأتراك إلى لبنان ويعتبر من الأسماء اللامعة في المشهد الموسيقي.

ثم عزف كاتب والوادي سوناتا مهداة للفنان السوري العالمي الراحل مروان قصاب باشي تلتها معزوفة للمؤلف اللبناني عبدالله المصري وهي الحركة الثانية من سوناتا الكمان والبيانو.

وحفلت الأمسية في قسمها الثاني بسوناتات ومعزوفات لموسيقيين عرب وهم جمال عبد الرحيم من مصر وأحمد الصياد من المغرب وناجي حكيم وبشارة الخوري وعبدالله المصري من لبنان ووسام جبران من فلسطين فضلاً عن مقطوعات للمايسترو صلحي الوادي.

بلال أحمد