ضبط صاحب محل لبيع الدخان بحي الوعر في حمص يتعامل بغير الليرة

حمص-سانا

ضبط قسم شرطة المحطة في مدينة حمص صاحب محل لبيع الدخان بحي الوعر في المدينة يقوم بالتعامل بغير الليرة السورية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان اليوم أنه وبعد تحري المحل المذكور بالتنسيق مع الضابطة العدلية بمصرف سورية المركزي بحمص تم ضبط تعامل صاحب بغير الليرة السورية بالجرم المشهود وعثر بحوزته على مبلغ ثلاثمئة دولار وتسعمئة ألف ليرة سورية.

وبالتحقيق مع صاحب المحل المقبوض عليه اعترف بتعامله بغير الليرة السورية بعمليات الشراء والبيع وتسعير الدخان وفق سعر الدولار بالسوق السوداء.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسليم المبالغ المصادرة إلى مصرف سورية المركزي بحمص أصولاً ولا تزال التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.