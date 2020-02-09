توقيف شخص في درعا يتعامل بغير الليرة ويبيع قطعاً ذهبية مزورة

درعا- سانا

أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على شخص في درعا يتعامل بغير الليرة السورية ويقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال بيعهم قطعاً نقدية ذهبية مزورة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنه من خلال المتابعة والبحث تم إلقاء القبض على المذكور وضبطت بحوزته عملة أجنبية وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه بالاشتراك مع شخص متوار على النصب والاحتيال على مواطن بمبلغ سبعة عشر ألف دولار من خلال بيعه قطعة ذهبية مزورة على أنها صحيحة وقيامه بشراء دراجتين ناريتين وصرف جزء من المبلغ لدى محل مجوهرات في بلدة “نوى” يعمل بتصريف العملة دون ترخيص ومن خلال البحث والتحري عن صاحب المحل المذكور تبين أنه متوار عن الأنظار.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم حجز إحدى الدراجتين واتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه ولا يزال البحث مستمرا لإلقاء القبض على المتوارين ويجري العمل على تقديم المقبوض عليه مع المصادرات إلى القضاء المختص.