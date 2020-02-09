من الفرات إلى بردى.. لقاء شعري في دير الزور

دير الزور-سانا

تحت عنوان “من الفرات إلى بردى” أقامت مديرية الثقافة بدير الزور لقاء شعرياً في مدرج المحافظة شارك فيها الشعراء محمد حسن العلي ولبنى مرتضى ومحمد عبد الحدو الذين ألقوا قصائد ونصوصاً شعرية تنوعت بين الوجداني والإنساني والوطني وتغنت بانتصارات وبطولات الجيش العربي السوري إضافة إلى نصوص غزلية بالشعر الفصيح واللهجة المحكية.

اللقاء بدأه الشاعر محمد عبد الحدو الذي قدم قصيدتين شعريتين تحدث في أبياتهما عن مغادرته مدينة دير الزور جراء الحرب وأقامته في حمص ودمشق وما لاقاه من طيب أهلهما وكرم ضيافتهم كما تحدث في القصيدة الثانية عن زيارة لأحد أصدقائه في المشفى بعد أن أصيب بشظايا إحدى قذائف الإرهابيين معتبراً في تصريح لمراسل سانا أن هذا اللقاء مؤشر على بداية تعافي الحركة الثقافية بدير الزور.

وقدمت الشاعرة مرتضى ثلاث قصائد تناولت مواضيع تهتم بالمرأة السورية ودورها الكبير خلال الأحداث التي عاشتها سورية ولا سيما دير الزور منوهة بالحضور المكثف للقاء والذي يعبر عن حب وشغف أبناء المحافظة بالأدب والثقافة.

واختتم اللقاء الشاعر العلي الذي قدم عدة قصائد تغنت بانتصارات بواسل الجيش إضافة إلى قصائد غزلية وعدة مقطوعات شعرية باللهجة المحكية معتبراً أن هذا اللقاء تعبير عن انتصار الوطن وثقافته على قوى الإرهاب والظلام وعن وحدة التراب الوطني.