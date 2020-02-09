حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة

دمشق-سانا

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن الطرق في المحافظات سالكة عدا عدة طرق في محافظات ريف دمشق واللاذقية وطرطوس والسويداء وحماة نتيجة الأحوال الجوية السائدة حتى مساء اليوم.

وأوضحت إدارة المرور في نشرتها المسائية التي تلقت سانا نسخة منها أن جميع الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة عدا الطرق المؤدية إلى مدينة النبك “طريق عسال الورد الجبة رأس المعرة” سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد وتراكم الثلوج بينما جميع الطرق في منطقة الزبدانى سالكة مع وجود الثلوج أما الطريق المؤدي إلى منطقة قطنا “بقعسم عرنة”غير سالكة بسبب تراكم

الثلوج وفى منطقة التل كل الطرق سالكة مع وجود الثلوج ما عدا طريق “حوش عرب رنكوس” غير سالكة بسبب تراكم الثلوج .

وفي محافظة حماة بينت إدارة المرور أن جميع الطرق سالكة عدا طريق “نهر البارد بيت ياشوط” وطريق “شطحة جوبة برغال” وطريق “الغاب القرندح” و”جورين صلنفة” سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

وجميع الطرق في محافظة اللاذقية سالكة عدا طريق “جوبة برغال الغاب” و”جوبة برغال صلنفة” و”مركبة مقامات بني هاشم” غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد وطريق “صلنفة محطة البث الغاب” غير سالكة بسبب تشكل الجليد.

كما أن جميع الطرق في محافظة طرطوس سالكة عدا طريق “ناحية الطواحين قرية حدادة بدوقة دير الجرد” التابع لمنطقة القدموس وطريق “قرية مصيات” التابع لمنطقة بانياس و”قرية الشيخ علي المجدل”غير سالكة بسبب تشكل الجليد .

أما في محافظة السويداء فجميع الطرق سالكة عدا الطرق المؤدية إلى “ناحية المشنف وقراها” و “ناحية ملح وقراها” جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وطريق “تيما نمرة غيضة نمرة أم ظبيب” غير سالكة بسبب تشكل الجليد .

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفادياً لوقوع الحوادث مشيرة إلى أنه يمكن للمواطنين الاتصال على الأرقام التالية للاستعلام عن حالة الطرق 5422703-5411365 .

سفيرة إسماعيل