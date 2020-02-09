247 ضبطاً تموينياً خلال الأسبوع الماضي في اللاذقية

اللاذقية-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية خلال الأسبوع الماضي 247 ضبطاً تموينياً ضمن إجراءاتها لتكثيف الرقابة على الأسواق وضبطها.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس إياد جديد أن الضبوط تركزت على عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فواتير شراء والبيع بسعر زائد والغش والتدليس في بطاقة البيان والإخلال بشرط الاتفاق وضبوط لعدم الإعلان عن أجور بدل خدمات مختلفة ولتقاضي أجور نقل وخدمات زائدة.

وأشار جديد إلى أن المديرية نظمت 13 ضبطاً تموينياً لمخالفات في مجال المحروقات منها الاتجار بمادة الغاز والبيع بسعر زائد لإسطوانات الغاز والامتناع عن البيع لمادة الغاز والمازوت ومخالفة التعليمات الإدارية بخصوص توزيع مادة المازوت وخمسة ضبوط تعلقت بعمل المخابز وشملت نقص وزن ربط الخبز والتوقف عن العمل وتهريب دقيق تمويني لها.

ولفت جديد إلى أن تم سحب 46 عينة خلال هذه الفترة شملت مواد غذائية وغير غذائية ثبت مخالفة إحداها المواصفات ومطابقة أخرى للمواصفات فيما لا تزال 44 عينة قيد التحليل.