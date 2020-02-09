الجيش يحرر قرى البوابية والكسيبية والبرقوم وتل حدية والبحوث الزراعية (إيكاردا) على جانبي الطريق الدولي بريف حلب الجنوبي

حلب-سانا

تابعت وحدات الجيش العربي السوري تقدمها خلال عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية على محور ريف حلب الجنوبي وحررت قريتي البوابية والكسيبية غرب الطريق الدولي وتل حدية والبرقوم ومركز البحوث الزراعية “إيكاردا” من الجهة الشرقية بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها.

وذكر مراسل سانا أن وحدات الجيش واصلت عملياتها ضد المجموعات الإرهابية المنتشرة في عدد من القرى بريف حلب الجنوبي محققة تقدما جديدا بتحرير قرية البرقوم وتل حدية ومركز البحوث الزراعية على الجانب الشرقي للطريق الدولية حلب -دمشق.

ولفت المراسل إلى أن وحدات الجيش تابعت تقدمها في الجانب الغربي من الطريق الدولي وحررت قريتي الكسيبية والبوابية موسعة نطاق سيطرتها على جانبي الطريق الدولي على اتجاه مدينة حلب تمهيدا لإعادة هذا الشريان الحيوي الذي يربط شمال البلاد بمدينة دمشق مرورا بالمنطقة الوسطى ووصولا إلى الحدود مع الأردن.

وبين المراسل أن وحدات الجيش تابعت عملياتها مستهدفة بسلاحي المدفعية والصواريخ فلول الإرهابيين غرب الطريق الدولي حلب-دمشق وقضت على مجموعات إرهابية في قرية معرة النعسان على تخوم الحدود الإدارية لمحافظة حلب.

والتقت أمس وحدات الجيش المتقدمة من ريف حلب مع الوحدات المتقدمة من ريف إدلب الجنوبي الشرقي في محيط تل العيس بريف حلب الجنوبي بعد دحر الإرهابيين من المنطقة.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أوضحت في بيان لها في وقت سابق اليوم أن وحدات الجيش استعادت خلال الأيام القليلة الماضية السيطرة على مساحات جغرافية تزيد على 600 كيلومتر مربع وإحكام السيطرة على عشرات البلدات والقرى والتلال الحاكمة.