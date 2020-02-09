تأجيل امتحانات كليات فرع جامعة دمشق بالسويداء غداً الاثنين بسبب الأحوال الجوية

السويداء-سانا

أعلن فرع جامعة دمشق بالسويداء استمرار تعليق الامتحانات الجامعية المقررة في كلياته يوم غد الاثنين وتأجيلها إلى موعد لاحق بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وأوضح رئيس فرع جامعة دمشق بالسويداء الدكتور منصور حديفة لمراسل سانا أنه حرصاً على سلامة جميع الطلبة وضمان وصولهم إلى امتحاناتهم تقرر تعليق امتحانات المواد الجامعية المقررة غداً الاثنين في جميع الكليات وتأجيلها إلى اليوم الثاني من انتهاء الامتحانات المقررة حسب برنامج كل كلية.

وكان فرع جامعة دمشق بالسويداء أعلن أمس عن تأجيل الامتحانات الجامعية التي كانت مقررة اليوم الأحد إلى اليوم التالي لآخر يوم من الامتحانات المقررة بالبرنامج الامتحاني وبنفس التوقيت حسب كل كلية بسبب الأحوال الجوية.

ويضم فرع جامعة دمشق بالسويداء كليات الفنون الثانية والهندسة الزراعية الثانية والآداب والعلوم الإنسانية الثانية والتربية الثانية والعلوم الرابعة والاقتصاد الرابعة والهندسة الميكانيكية والكهربائية الثانية.