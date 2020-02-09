مظاهرة شعبية حاشدة في المغرب رفضا لـ (صفقة القرن)

الرباط-سانا

شهدت العاصمة المغربية اليوم مظاهرة شعبية حاشدة شارك فيها الآلاف تنديدا بما تسمى “صفقة القرن” التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت وسائل إعلام مغربية بأن المظاهرة جابت العديد من شوارع الرباط الرئيسية وصولاً إلى مبنى البرلمان حيث رفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية ورددوا الشعارات الرافضة والمنددة بـ “صفقة القرن” وغيرها من المؤامرات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وقال منظمو المظاهرة إن تحركهم “تعبير من الشعب المغربي عن رفضه القاطع والمطلق لما تسمى صفقة القرن وتنديده بمخطط ترامب ورئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وجعل القدس عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية والإجهاز على الحقوق الوطنية لأصحاب الأرض الشرعيين في العودة وفي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.

كما أشار المنظمون إلى أن المظاهرة تهدف أيضا لاظهار رفض المغاربة لكل محاولات التطبيع مع العدو الإسرائيلي والتي تشكل مدخلا لتكريس الاحتلال الإسرائيلي على الأرض العربية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الـ 28 من كانون الثاني الماضي بنود ما تسمى “صفقة القرن” المشؤومة الرامية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني في انتهاك سافر للقرارات الدولية حيث وضع وفق صفقته شروطاً لإقامة “الدولة الفلسطينية المستقبلية” تخدم كيان الاحتلال الإسرائيلي وتتضمن تخلي الفلسطينيين عن حقهم في مقاومة الاحتلال.