بيان للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حول تحرير قرى وبلدات بريفي حلب وإدلب

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
صباغ: إيجاد موقف عربي فاعل للتصدي للتمادي الأمريكي الإسرائيلي السافر على الحقوق العربية
2020-02-08
ظريف يجدد استعداد إيران للتعاون وصولاً إلى حل سياسي للأزمة في سورية
2020-02-08
موقع سلوفاكي: وجود قوات النظام التركي على الأراضي السورية خرق للقانون الدولي
2020-02-08
الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان:انتصارات سورية على الإرهابيين ضربة قاصمة لـ (صفقة القرن)
2020-02-07
خبيران روسيان: من حق سورية القضاء على الإرهابيين وحماية مواطنيها من جرائمهم-فيديو
2020-02-07
مصر: تكاتف الجهود لوقف الدور التخريبي لبعض الدول في سورية وليبيا
2020-02-07
لافروف: عمليات مكافحة الإرهاب في إدلب تتم بشكل قانوني
2020-02-07
محليات
هطولات مطرية في أغلب المحافظات أغزرها في عسال الورد بريف دمشق 36 مم
2020-02-09
هطلات ثلجية متوقعة فوق مناطق متفرقة خلال ساعات المساء والليل
2020-02-09
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة
2020-02-09
الجامعة الافتراضية السورية تؤجل الامتحانات الجامعية المقررة يوم غد في مراكزها بعدة محافظات
2020-02-08
تأجيل الامتحانات في جامعة طرطوس بسبب الأحوال الجوية
2020-02-08
مديرية تربية السويداء تعلن عن تعطيل المدارس في مجمعي صلخد والمشنف غداً نتيجة الأحوال الجوية السائدة
2020-02-08
جامعة البعث تؤجل امتحانات الغد نظراً للأحوال الجوية السائدة
2020-02-08
رياضة
فوز أتليتيكو مدريد على غرناطة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم
2020-02-09
أربع ميداليات متنوعة لسورية في بطولة كأس مارتن للسباحة
2020-02-09
فيرونا يهزم المتصدر يوفنتوس في الدوري الإيطالي
2020-02-08
مرسيليا يفوز على تولوز في الدوري الفرنسي لكرة القدم
2020-02-08
أتلانتا يفوز على مضيفه فيورنتينا في الدوري الإيطالي
2020-02-08
فوز حطين على جبلة وتعادل المجد مع تشرين بالدوري الممتاز بكرة القدم للشباب
2020-02-08
فريق الساحل بكرة السلة للسيدات يتأهل للدور ربع النهائي في الدورة العربية للأندية
2020-02-08
اقتصاد
172 ألف هكتار المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير في حماة
2020-02-08
توزيع الدفعة الثالثة من بذار البطاطا للعروة الربيعية
2020-02-08
محلج العاصي يسوق 1004 أطنان من بذور القطن الصناعية لشركة زيوت حماة
2020-02-08
25 شركة خاصة بدمشق وريفها تطرح 250 فرصة عمل-فيديو
2020-02-07
الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى منذ أيار
2020-02-07
ارتفاع أسعار النفط
2020-02-07
المهندس خميس لوفد إيراني: العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية تسير نحو المزيد من التطور
2020-02-06
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الشريط الأخباري
القيادة العامة للجيش: قواتنا المسلحة حققت إنجازات نوعية واستعادت السيطرة على مساحة جغرافية تزيد عن 600 كيلومتر مربع بريفي حلب وإدلب-فيديو
اجتماع في مجلس الوزراء لمناقشة البرنامج التنفيذي لخطة إحلال المنتجات المحلية بدلا من المستوردة
التقاء وحدات الجيش المتقدمة من ريفي حلب الجنوبي وإدلب الشرقي في تلة العيس بعد دحر الإرهابيين عنها-فيديو
البيان الختامي للاجتماع الطارئ الثلاثين للاتحاد البرلماني العربي: رفض أي تسوية لا تتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس
الحرارة غداً أدنى من معدلاتها من 6 إلى 9 درجات وهطولات ثلجية فوق مناطق متفرقة
منظمة الصحة العالمية ترفض مقترحاً للاحتلال الإسرائيلي بإلغاء بند حول الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل
لافروف: عمليات مكافحة الإرهاب في إدلب تتم بشكل قانوني
بيان للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حول تحرير قرى وبلدات بريفي حلب وإدلب
2020-02-09
بيان للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة
2020-02-09
Zeina
سابق
البيان: من القرى والبلدات والتلال الحاكمة المحررة.. خان السبل-كفربطيخ- جوباس- النيرب- تل مرديخ- كفرعميم- افس- سراقب-تل التباريز-محاريم- جامعة إيبلا- رسم العيس- الشيخ أحمد- زمار-حوير العيس- تل باجر- رسم الصهريج-تل طوقان- جزرايا- خان طومان-خلصة- القراصي- زيتان-الشيخ إدريس- الريان- لوف- العيس.
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