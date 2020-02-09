فيرونا يهزم المتصدر يوفنتوس في الدوري الإيطالي

روما -سانا

فاز هيلاس فيرونا على ضيفه يوفنتوس المتصدر اليوم على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 23 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وكان يوفنتوس تقدم عبر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 65 لكن فابيو بوريني أدرك التعادل لفيرونا في الدقيقة 76 ليسجل جيامباولو باتسيني هدف الانتصار لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 86.

وحافظ يوفنتوس على الصدارة برصيد 54 نقطة ليشتعل الصراع على قمة الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان الذي سيصل إلى الرصيد ذاته إذا فاز على ميلان في قمة المدينة غداً وقفز فيرونا إلى المركز السادس برصيد 34 نقطة وبقي دون هزيمة للمباراة الثامنة على التوالي.