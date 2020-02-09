SCS-NET

تربية القنيطرة تعلن تعطيل مدارس تابعة لها في محافظتي القنيطرة وريف دمشق غداً نتيجة الأحوال الجوية السائدة

2020-02-08

القنيطرة-سانا

أعلنت مديرية تربية القنيطرة تعطيل الدوام في جميع المدارس التابعة لها في محافظتي القنيطرة وريف دمشق يوم غد الأحد بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وذكر مدير تربية القنيطرة عماد أسعد أنه نتيجة الأحوال الجوية السائدة تم التعميم على جميع المدارس الواقعة على أرض المحافظة وكل مدارس القنيطرة في ريف دمشق تعليق الدوام يوم غد الأحد حرصاً على صحة وسلامة الطلاب على أن يستمر الدوام في مدارس القنيطرة الواقعة في محافظة دمشق فقط.

وكانت وزارة التربية طلبت اليوم من مديرياتها في المحافظات تقدير دوام المدارس في كل محافظة وفق الأحوال الجوية السائدة وإيقاف الدوام في بعض المدارس التي يصعب الوصول إليها حرصاً على سلامة وأمان جميع الطلاب.

انظر ايضاً

تربية القنيطرة تتخذ كافة الإجراءات لاستقبال العام الدراسي الجديد

القنيطرة-سانا تواصل مديرية التربية بالقنيطرة استكمال الإجراءات المتعلقة باستقبال العام الدراسي الجديد عبر توزيع الكادر …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved