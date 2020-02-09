السيد: المقاومة ستفشل (صفقة القرن) كما أفشلت المشروع الإرهابي

بيروت-سانا

أكد رئيس المجلس السياسي في حزب الله ابراهيم أمين السيد أن المقاومة ستفشل مؤامرة “صفقة القرن” المشؤومة كما أفشلت المشروع الإرهابي المدعوم من كيان الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا في المنطقة.

وقال السيد في كلمة اليوم إنه لم يعد أمام الأمريكيين سوى محاولة فرض “صفقة القرن” بعد فشل مشروعهم الإرهابي.

بدوره أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن ما تسمى “صفقة القرن” “لن تمر وستفشل” لافتاً إلى ضرورة التمسك بخيار المقاومة بكل أشكالها لاستعادة جميع الأراضي العربية المحتلة وطرد أمريكا من المنطقة.

من جهته أكد عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان أن معادلة الجيش والشعب والمقاومة هي الرافعة القوية نحو التحرير والاستقلال والنهوض الوطني مشيراً إلى تعرض لبنان لضغوط كبيرة لإرغامه على القبول بـ “صفقة القرن” الرامية للتخلي عن المقاومة والممانعة وتصفية القضية الفلسطينية.

وفي بيان منفصل شدد لقاء الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية في طرابلس وتحالف الفصائل الفلسطينية في الشمال اللبناني على التمسك بحق المقاومة كخيار وحيد لتحرير الأرض واستعادة الحقوق ورفض كل المشاريع الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد البيان دعم انتفاضة الشعب الفلسطيني في وجه المشروع الأمريكي الصهيوني وتوفير المناخ الملائم لإجهاض مخطط تصفية القضية الفلسطينية.