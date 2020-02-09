فقرات شعرية شبابية في اليوم الثالث من فعاليات مهرجان طرطوس الثقافي الثاني

طرطوس- سانا

ضمن فعاليات مهرجان طرطوس الثقافي الثاني وفي يومه الثالث أقامت مديرية ثقافة الطفل بالتعاون مع اتحاد شبيبة الثورة فقرة شعرية شبابية قدم خلالها مجموعة من الشباب الموهوبين أعمالا شعرية حملت مشاعر إنسانية ووطنية ووجدانية وذلك في صالة المركز الثقافي العربي بطرطوس.

وأوضحت أمين رابطة المدينة الثانية لاتحاد شبيبة الثورة فاتن ابراهيم أن المشاركين ضمن الاصبوحة هم طلاب وطالبات بين المرحلة الدراسية الإعدادية والجامعية لديهم الموهبة مشيرة إلى اعتيادهم على المشاركة في المسابقات الأدبية للمنظمة التي تعمل على صقل مواهبهم كما ترى أن تواجد هؤلاء الشباب في المهرجان يساعدهم على إظهار أنفسهم وتشجيعهم على المتابعة والمثابرة في الأداء.

ولفتت علوة غالي إلى أن المشاركة منحتها فرصة لنقل مشاعرها من خلال قصيدة بعنوان “هائم” التي تتحدث عن العاطفة والوجدان والمشاعر السامية كما وجد محمد مصطفى ازداد دعما وثقة بالنفس بعد تقديمه قصيدة وطنية مهداة إلى سورية بعنوان “شآم”.

بدورها أماني عباس قدمت نثرا شعريا بعنوان “سارقة القدر” تحمل طابعا عاطفيا وجدانيا بينما قدم محمود حميدوش قصيدة وطنية تحاكي التضامن العربي والوحدة حملت عنوان “أنا العربي”.

وفي القسم الثاني من الفعاليات أقيم حفل فني موسيقي لفرقة “آتار” بقيادة الفنان معتز النابلسي قدمت الفرقة خلاله أغاني متنوعة بين الوطنية والصوفية بالإضافة إلى القدود الحلبية منها “يا مال الشام” و”راياتك بالعالي يا سورية” و”هيمتني” و”سَينجلي الغسق” و”في حب طه” كما رافق الحفل فقرة للرقص المولوي.

وأوضح النابلسي القادم من محافظة دمشق أن الفرقة تحاول باستمرار مواكبة جميع الفعاليات الثقافية في مختلف المحافظات بهدف تعريفهم على بعض الألوان في محافظات أخرى.

وتحدث الفنان خالد أبو سمرة من محافظة دمشق أيضا عن مشاركته الأولى في طرطوس من خلال هذا الحفل مبينا أنها أتت بدافع الحفاظ على التراث الجميل والمستوى الراقي في هذا النمط من الغناء.

كما تضمن المهرجان في يومه يوم الثالث حفلاً فنياً أحيته مجموعة “ايمار” الموسيقية بقيادة الفنان سليم شحود على خشبة مسرح المركز الثقافي في صافيتا.