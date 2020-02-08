الجامعة الافتراضية السورية تؤجل الامتحانات الجامعية المقررة يوم غد في مراكزها بعدة محافظات

دمشق-سانا

أعلنت الجامعة الافتراضية السورية اليوم عن تأجيل الامتحانات الجامعية المقررة يوم غد للطلاب الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى المركز الامتحاني في محافظات “اللاذقية وطرطوس وحمص والسويداء ومركز صيدنايا بريف دمشق” فقط نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

وقال الدكتور خليل عجمي رئيس الجامعة في تصريح لـ سانا أن الامتحانات ستستمر في بقية المراكز ضمن باقي المحافظات دون أي تأجيل وفق المواعيد المعلنة.

وكانت كل من جامعتي البعث وطرطوس قد أعلنت اليوم عن تأجيل الامتحانات المقررة غدا نتيجة الأحوال الجوية السائدة.