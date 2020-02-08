إصابة ثمانية عراقيين في أربعة تفجيرات إرهابية في بغداد

بغداد-سانا

أصيب ثمانية مدنيين عراقيين اليوم جراء أربعة تفجيرات إرهابية في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر أمني قوله: إن “عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم قرب مقهى شعبى ضمن منطقة بغداد الجديدة ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح”.

وأشار المصدر إلى أن عبوة ناسفة أخرى كانت موضوعة على جانب طريق منطقة جكوك انفجرت ما أسفر عن إصابة مدنى بجروح خطيرة.

كما نقل الموقع عن مصدر أمني قوله إن “عبوة ناسفة كانت موضوعة في سوق شعبي بمنطقة شهداء البياع في بغداد انفجرت مساء اليوم ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح صادف مرورهم لحظة التفجير”.

وأوضح المصدر الأمني العراقي أن “عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق في منطقة حي القاهرة شمال بغداد انفجرت ما أسفر عن إصابة رجل وامرأة بجروح” مشيرا إلى تطويق القوات الأمنية للمكان.

وكان جندى عراقى أصيب بجروح فى وقت سابق اليوم جراء تفجير إرهابى بعبوة ناسفة استهدفت حافلة للجيش جنوب العاصمة العراقية بغداد.