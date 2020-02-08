الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسس لقوات العدوان السعودي في الحديدة

صنعاء-سانا

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم طائرة تجسسية لقوات العدوان السعودي في أجواء محافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري يمني قوله: إن “الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء منطقة كيلو16 بمديرية الحالي”.

وكانت الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت الأربعاء الماضي طائرة تجسسية لقوى العدوان أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

كما قضى الجيش اليمني واللجان الشعبية على عدد من مرتزقة العدوان السعودي اليوم في محافظتي تعز والضالع.

ونقل موقع “المسيرة” عن مصدر عسكري يمني قوله: إن الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية على مواقع للمرتزقة في جبهة الشقب بمديرية صبر المواد بمحافظة تعز ما أدى لمقتل وإصابة عدد من المرتزقة.

وفي الضالع استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للمرتزقة في جبهة مريس ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد منهم.