رضائي: الوجود الأمريكي في المنطقة سينتهي بفعل نهضة شعوب المنطقة

طهران- سانا

أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي أن سبب الوجود الأمريكي في المنطقة هو السيطرة على مصادر الطاقة وسرقتها وأن هذا الوجود سينتهي بفعل نهضة شعوب المنطقة.

ونقلت وكالة تسنيم عن رضائي قوله اليوم في تصريح صحفي إن العديد من الدول والشعوب الحرة في العالم تؤيد خروج القوات الأمريكية من المنطقة مشيراً إلى أن العداون الأمريكي الذي أدى إلى استشهاد القائد قاسم سليماني ورفاقه “خلق نهضة دولية لمكافحة الاستكبار الأمريكي”.

وأوضح رضائي أن الوجود العسكري الأمريكي في هذه المنطقة هو للسيطرة على مصادر الطاقة العالمية وسرقتها والهيمنة على التجارة العالمية.