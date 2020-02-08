الاتصالات الإيرانية: هجوم إلكتروني أدى لانقطاع خدمة الإنترنت

طهران-سانا

أعلن عضو لجنة إدارة شركة الاتصالات الإيرانية سجاد بنابي أن إيران تعرضت لهجوم إلكتروني أدى إلى انقطاع خدمة الإنترنت مؤقتاً عن البلاد دون أن تتضرر الشبكة.

وقال بنابي في تغريدة على تويتر اليوم إن بلاده واجهت خللاً في إنترنت الهواتف الأرضية وبعض شركات الجوال لمدة ساعة بسبب هجوم إلكتروني مشيراً إلى أنه بعد تدخل درع دجفا وجهود العاملين في شركة الاتصالات عادت خدمة الإنترنت إلى حالتها العادية.

يشار إلى أن دجفا هي منظومة إيرانية لحماية أمن المعلومات والبنية التحتية الرقمية ويطلق عليها تسمية درع أمن شبكة المعلومات الوطنية.