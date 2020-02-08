بالصور… بلدة سراقب بعد دحر الإرهاب عنها

إدلب- سانا

رافقت كاميرا سانا وحدات الجيش العربي السوري في بلدة سراقب بعد دحر الإرهاب عنها ورصدت واقعها بعد تمشيطها من مخلفات الإرهاب.

وذكر مراسل سانا أن وحدات الجيش فككت عشرات العبوات الناسفة خلال تمشيط المدينة وعثرت على مستودعات ذخيرة ومشفى ميداني إضافة إلى مقرات محصنة للإرهابيين بين منازل المدنيين.

وكانت وحدات الجيش دخلت المدنية أمس الأول من محاور عدة وبدأ عناصر الهندسة تمشيط أحيائها لنزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في شوارع وأزقة ومنازل الأهالي قبل اندحارهم عنها.

كاميرا سانا وثقت شعارات تنظيم جبهة النصرة الإرهابي المدرج على قائمة الأمم المتحدة للتنظيمات الإرهابية والذي كان يسيطر على البلدة.