فوز حطين على جبلة وتعادل المجد مع تشرين بالدوري الممتاز بكرة القدم للشباب

اللاذقية-سانا

فاز فريق حطين على مستضيفه جبلة بهدفين دون رد وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين على أرض ملعب البعث بمدينة جبلة ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الإياب بالدوري الممتاز بكرة القدم لفئة الشباب.

وسجل لحطين أحمد حمصي بالدقيقتين الـ 65 والـ 75 من عمر المباراة.

وفي المباراة الثانية تعادل المجد مع مضيفه تشرين بهدفين لهدفين خلال المباراة التي جرت بين الفريقين على أرض الملعب الصناعي بمدينة الأسد الرياضية باللاذقية.

وسجل لتشرين أحمد مطره جي وأنيس قاسم بالدقيقتين الـ 39 والـ 55 وللمجد علي تركيه ونوار الحلبي بالدقيقتين الـ 83 والـ 90 من المباراة وأضاع خالد درويش ركلة جزاء.