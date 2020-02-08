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ايفرتون يفوز بثلاثية على بالاس في الدوري الإنكليزي

2020-02-08

لندن-سانا

فاز ايفرتون على كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد اليوم ليتقدم بذلك إلى المركز السابع في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل أهداف ايفرتون كلاً من ريتشارليسون وبرنارد ودومينيك كالفيرت فيما أحرز كريستيان بنتيكي هدف بالاس الوحيد.

ويملك إيفرتون 36 نقطة من 26 مباراة بفارق نقطة واحدة عن توتنهام هوتسبير خامس الترتيب الذي يشغل مركز التأهل للدوري الأوروبي بينما يتأخر بأربع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

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