تجدد الاحتجاجات وسط العاصمة اللبنانية للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي

بيروت-سانا

تجددت الأعمال الاحتجاجية اليوم وسط العاصمة اللبنانية بيروت للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاسبة الفاسدين.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مظاهرتين جابتا شوارع بيروت وتجمع المحتجون أمام قصر العدل ومصرف لبنان في شارع الحمرا مرددين هتافات مناوئة للسياسة المصرفية وبعد ذلك وصلت التظاهرتان إلى مداخل مجلس النواب اللبناني برفقة القوى الأمنية للمحافظة على الأمن والاستقرار.

وأعلن المحتجون في بيان أنهم “سيمنعون النواب” الثلاثاء المقبل من الوصول إلى المجلس النيابي وحضور جلسته لإعطاء الثقة لحكومة اللبنانية الجديدة.

ويشهد لبنان منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي اعتصامات ومظاهرات تطالب بمحاسبة الفاسدين ومكافحة الفساد تخلل بعضها أعمال شغب.