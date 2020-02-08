حماة-سانا

بدأ فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في حماة توزيع الدفعة الثالثة من بذار البطاطا للعروة الربيعية المكتتب عليها من قبل المزارعين والمستوردة من صنف الأغريا.

وأوضح المهندس عبد الغني الأسود مدير الفرع لمراسلة سانا أن الدفعة الثالثة التي تم استلامها بلغت 200 طن من إجمالي الكميات المكتتب عليها من قبل الفلاحين والبالغة 1080 طناً وتم البدء بتوزيعها على الفلاحين المكتتبين لافتاً إلى أن الأسعار التي حددها الفرع لمبيع البذار المستوردة أقل من أسعار السوق بما يزيد على 300 ألف ليرة سورية للطن الواحد لبعض الأنواع.

وبين الأسود أنه يمكن للفلاحين المكتتبين مراجعة مقر الفرع لاستلام الكميات المكتتب عليها بعد تسديد قيمة المبلغ المترتب عليهم سواء في الفرع أو فروع المصرف الزراعي بالمحافظة مشيراً إلى أن الفلاحين المكتتبين دفعوا سابقاً سلفة مالية قدرها 125 ألف ليرة للطن الواحد.

وأضاف إن فرع المؤسسة تعاقد مع عدد من مزارعي محافظة إدلب لزراعة ألفي دونم بالقمح في الحقول الإكثارية وذلك ضمن المناطق التي دخلت حيز الإنتاج بعد عودة الأمان والاستقرار إليها ولا سيما بخان شيخون وقرى وبلدات جنوب ريف إدلب الجنوبي.